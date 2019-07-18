Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом мужа кассира, похитившей 20 млн рублей

УФА, 18 июля. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил меру пресечения в виде домашнего ареста мужу кассира, которая похитила из банка более 20 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь суда Вадим Хабиров.

"Верховный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции в виде домашнего ареста на 1 месяц и 30 суток. Судебное заседание состоялось сегодня", - рассказал Хабиров.

В конце мая представитель банка сообщил в полицию, что из кассы пропали более 20 млн рублей. В преступлении заподозрили сотрудницу банка, которая скрылась вместе с мужем и двумя детьми в Казани. Было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), в начале июля женщину арестовали на два месяца.

Также был задержан муж подозреваемой. По версии следствия, он неоднократно приезжал в банк и получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. Он тратил их на ставки на спорт. В отношении него возбуждено дело о краже.