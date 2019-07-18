В Перми полиция нашла часть арт-объекта, которая пропала с территории музея

ПЕРМЬ, 18 июля./ТАСС/. Сотрудники полиции нашли две буквы арт-объекта "Слава труду", которые утром пропали с территории музея современного искусства PERMM, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Нашли недалеко от музея рядом с жилыми домами, в сторону издательства "Звезда" если идти", - сказала собеседница агентства.

Ранее сотрудники музея написали заявление в полицию о пропаже двух букв арт-объекта, который установлен возле учреждения. Сообщалось, что часть инсталляции пропала в ночь с 17 на 18 июля.

Автором арт-объекта "Слава труду" является российская группа художников Professors, объект стоит 200 тыс. рублей, находится на балансе у музея.

Государственный музей современного искусства PERMM появился в Перми в 2009 году по инициативе галериста Марата Гельмана и при поддержке экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова и сенатора Сергея Гордеева. Первые 5 лет музей располагался в здании вокзала на набережной реки Камы в историческом центре города, летом 2014 года переехал в здание в промышленном районе Мотовилиха. Музей реализовал более 70 выставочных проектов, часть из них успешно экспонировалась в других городах региона, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Италии и Казахстане.