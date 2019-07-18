Суд продлил арест дагестанскому депутату Раджабову

МАХАЧКАЛА, 18 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил до 15 ноября арест депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову, фигуранту дела о преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы продлил арест Фикрету Раджабову до 15 ноября 2019 года", - сказал собеседник агентства.

Председатель комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению парламента Дагестана Фикрет Раджабов был задержан 22 мая после проведения обысков в его рабочем кабинете и дома. 24 мая Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что депутат, будучи руководителем правового управления администрации Махачкалы, участвовал в преступном сообществе, которое незаконно оформило в собственность более тысячи земельных участков в Махачкале. Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников Кадастровой палаты Дагестана.

Фикрет Раджабов ("Единая Россия") - председатель комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год являлся начальником юридического управления администрации города Махачкалы. С 2007 года является депутатом парламента республики. Заслуженный юрист Республики Дагестан.