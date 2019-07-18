На площади в Петербурге нашли боеприпас времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен на площади Победы рядом с тротуаром у гостиницы Park-inn в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас территория оцеплена, на месте работают взрывотехники ОМОН. "Специалисты ОМОН установили, что это [обнаруженный боеприпас] - 50 мм мина времен Великой Отечественной войны, представляет опасность", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что боеприпас с места вывезут взрывотехники Западного военного округа.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места происшествия, на которых видно, что снаряд лежит на газоне рядом с тротуаром.