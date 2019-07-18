В центре Москвы дерево упало на четыре машины и газовую трубу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дерево в центре Москвы упало на четыре автомобиля и газовую трубу. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в результате произошла утечка газа.

"Около дома 18 по Мантулинской улице дерево упало и повредило четыре автомобиля и газовую трубу. В результате повреждения трубы произошла утечка газа", - сказал собеседник агентства. По его словам, территория, где произошла утечка, оцеплена. На место вызван Мосгаз.

"Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В четверг ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о ливнях, грозе и усилении ветра при грозе с порывами 15 м/с.