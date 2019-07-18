Совладелец фирмы по уничтожению медотходов арестован в Петербурге по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Петербурга в четверг заключил под стражу совладельца компании по уничтожению медицинских отходов "Белый трест" Александра Сулягина, которого обвинили в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Василеостровский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Сулягина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении. Мера пресечения избрана до 3 сентября.

В марте этого года в офисе компании "Белый трест" в Петербурге прошли оперативные мероприятия, в частности, выемка документов. Правоохранительные органы также проверяли площадку фирмы для утилизации отходов, расположенную в Василеостровском районе города, где перед отправкой на мусорный полигон медицинские отходы обрабатывают специальным паром и измельчают. По данным региональных СМИ, на один из грузовиков организации был прикреплен "маячок", позволивший оперативникам проследить за машиной, которая вывозила отходы на полигон, после этого на полигоне были обнаружены десятки мешков с остатками органов и иными медотходами.

Уголовное дело по статье о мошенничестве было возбуждено в апреле. По версии следствия, организация "Белый трест" заключала договоры об утилизации специальных отходов, но на деле фирма просто вывозила их на обычную свалку. Защита обвиняемого выступала против заключения Сулягина под стражу и просила суд избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией, в чем адвокатам было отказано.