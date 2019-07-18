На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских. Об этом ТАСС сообщили в четверг вечером в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На Судостроительной улице при задержании подозреваемых в совершении тяжкого преступления сотрудники полиции встретили активное сопротивление злоумышленников, которые попытались завладеть их оружием. Один из полицейских в соответствии с Законом "О полиции" применил табельное оружие", - сказал собеседник агентства.

В результате двое подозреваемых были ранены и направлены в больницу. По данному факту полиция начала проверку. Еще двое подозреваемых доставлены к следователю.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов выехали, получив сообщение местных жителей о возможном совершении противоправных действий в отношении женщины. Они пресекли насильственные действия в отношении потерпевшей, при этом мужчины, находящиеся в квартире, оказали им сопротивление.

По данному факту начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, лица, находящиеся в квартире, будут доставлены для проведения необходимых следственных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила Иванова.