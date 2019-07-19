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Катер с учеными в Дальневосточном морском заповеднике попал в шторм и получил пробоину

В происшествии никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники Дальневосточного морского заповедника оказали помощь восьми пассажирам катера Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, попавшего в шторм и получившего повреждения. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте учреждения.

"Направляясь в сторону восточного участка Дальневосточного морского заповедника, в неблагоприятных погодных условиях [катер] налетел на камни Елизарова и получил пробоину. На борту находились 8 человек", - говорится в сообщении.

Помощь ученым оказал экипаж катера и прибывшие сотрудники заповедника. Пострадавших нет. В настоящее время ведутся работы по спасению судна.

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