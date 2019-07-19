В Дагестане найден схрон с боеприпасами, принадлежавший ликвидированному члену НВФ

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Схрон с боеприпасами и оружием, принадлежавший уничтоженному члену незаконного вооруженного формирования (НВФ), обнаружен на территории Цунтинского района Дагестана. Об этом сообщается на странице республиканского МВД в Instagram.

"Сотрудниками МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Дагестану в лесном массиве, в 2 км юго-западнее от села Вициятли Цунтинского района, обнаружен закопанный в землю схрон в виде пластмассовой канистры емкостью 30 литров, принадлежавший уничтоженному члену НВФ в ходе спецоперации 2014 году. Также в схроне находилось девять магазинов от автомата Калашникова и 175 патронов разного калибра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженное изъято и направлено на экспертизу. "По данному факту собран материал для принятия процессуального решения", - заключили в МВД.