СК завершил расследование нападения главы района Хакасии на журналиста

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ", - говорится в сообщении.

КРАСНОЯРСК, 19 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении регионального управления ведомства.

Нападение на журналиста произошло в кабинете чиновника после вопроса корреспондента о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. вины .

Зайцев свою вину не признал, от показаний в ходе следствия он отказался. Уголовное дело направлено для утверждение обвинительного заключения и последующей передачи в суд, отметили в СК.

Также в отношении Зайцева было возбужденно уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его подозревают в том, что он переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Затем этот участок был передан в дар другому человеку. Администрация района арендовала данный участок у новых собственников с 2010 по 2017 год, а потом выкупила его за 5 млн рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев нанес ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали. В апреле этого года суд в Черногорске признал Зайцева виновным в халатности, вместе еще с тремя муниципальными чиновниками его приговорили к 4,5 года колонии-поселения, но он бы амнистирован.