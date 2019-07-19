Землетрясение в Афинах не привело к серьезным ранениям и ущербу

АФИНЫ, 19 июля. /ТАСС/. Сильное землетрясение магнитудой 5,1, потрясшее в пятницу днем Афины, не привело к серьезным ранениям жителей и не причинило крупного материального ущерба. Об этом заявил официальный представитель правительства Стелиос Пецас.

"Нет данных о каких-либо серьезных пострадавших или ущербе", - говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой правительства.

В пожарную службу поступили десятки звонков с просьбой помочь людям выбраться из остановившихся лифтов, сказал Пецас. Кроме того, по его словам, операторы мобильной связи столкнулись с временными проблемами из-за перегрузки сети по причине множества одновременных вызовов граждан.

Министерство по делам защиты граждан координирует в своем штабе всю работу по решению проблем, вызванных землетрясением. Над столичной областью Аттика в постоянном режиме летают два вертолета для выявления возможного ущерба зданиям. Вооруженные силы находятся в готовности, чтобы оказать помощь, если в этом появится необходимость. Премьер-министр Кириакос Мицотакис находится в своей резиденции "Дворец Максима" в центре Афин, его постоянно информируют обо всех событиях, сообщил Пецас.

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в области Аттика из-за землетрясения, президент Греции Прокопис Павлопулос отменил свою поездку в пятницу в общину Эрмионида на полуострове Пелопоннес и остается в Афинах.

По распоряжению министра здравоохранения Василиса Кикилиаса, в режим готовности переведены все больницы центральной области Аттика, хотя пострадавших практически нет.