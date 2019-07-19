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На Северном Кавказе с начала года нейтрализовано 20 боевиков

На территории региона также проведено более 1,4 тыс. спецмероприятий
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© Башир Алиев/ NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объединенная группировка войск провела на Северном Кавказе более 1,4 тыс. специальных мероприятий, нейтрализовано 20 участников террористических ячеек.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Объединенной группировкой в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД на Северном Кавказе в первом полугодии 2019 года было проведено более 1450 специальных операций и мероприятий, в том числе две контртеррористические операции. За указанный период было нейтрализовано 20 участников террористических ячеек", - сказал собеседник агентства. 

Также в ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов обнаружили и уничтожили более 80 объектов инфраструктуры бандгрупп, а также 1,1 тыс. взрывоопасных предметов, большое количество боеприпасов различного калибра.

"В результате проведенных мероприятий было изъято из незаконного оборота более 140 единиц стрелкового и 270 единиц охотничьего оружия", - отметили в ведомстве.

В пятницу на Объединенном пункте управления командующего Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие этого года.

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