Омбудсмен рассказал, когда в ярославских колониях стали некорректно применять силу

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Некорректное применение силы и спецсредств к заключенным в колониях Ярославской области началось с 2015-2016 годов. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Я беседовал с осужденным ИК-1, который находился в камере во время инцидента, снятого на видео в 2016 году, чтобы оценить динамику ситуации в этой колонии. Он подтверждает и мои наблюдения, о том что сначала ситуация была относительно спокойная, потом, в 2015-2016 году, началась эта практика жестких действий, некорректное и незаконное применение физической силы и спецсредств, что завершилось известными событиями. <…> Я видел, что ужесточение этой практики применения физической силы наблюдалось и в других учреждениях. Я отмечал еще в своем ежегодном докладе 2015 года, что акцент переносится на жесткую практику и это вызывает напряженность, это генерирует конфликтные ситуации", - сказал Бабуркин.

Он связывает возникновение проблемы со стилем работы, который сложился у руководства и сотрудников УФСИН России по Ярославской области. "Связано это, в частности, с кадрами и со стилем, который практиковало руководство управления, а под его влиянием и руководители, сотрудники учреждений. На мой взгляд, это было связано во многом с тем стилем и с теми акцентами, которые делали руководители на протяжении этого периода", - считает омбудсмен.

Сергей Бабуркин и прокурор Ярославской области Дмитрий Попов посетили ИК-1 Ярославля в четверг. Они проверили бытовые условия в колонии, поговорили с осужденными, в том числе с очевидцем событий февраля 2016 года. Как ранее сообщалось, прокуратура области провела проверку в ИК-1, материалы проверки направлены в следственные органы.

В среду юристы фонда "Общественный вердикт" передали в следственные органы информацию об избиении двоих заключенных в ИК-1, которое зафиксировано на видео. Один из них - Абдулаев - является подзащитным адвоката фонда Ирины Бирюковой, он уже освободился и покинул Россию. По данным правозащитников, в избиении участвовали 8 сотрудников колонии. На видео нет фигурантов дела о пытках в ИК-1, которое было возбуждено после избиения экс-заключенного Евгения Макарова в 2017 году.