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Шесть человек пострадали из-за хлопка паров бензина на катере в Башкирии

СК проводит проверку

УФА, 19 июля. /ТАСС/. Шесть человек получили ожоги на озере в Башкирии в результате хлопка после возгорания паров бензина в двигателе катера. Все они госпитализированы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным, 19 июля 2019 года на Павловском водохранилище в Нуримановском районе трое взрослых и трое детей 3, 9 и 17 лет плавали на катере, двигатель которого заглох. При попытке запустить двигатель произошло возгорание паров бензина с последующим хлопком, в результате все шестеро человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

СК начал проверку, проводится осмотр места происшествия. Ранее сообщалось о трех пострадавших.

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