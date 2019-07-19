Задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero не выходит на связь

ТАСС, 19 июля. Экипаж танкера Stena Impero, который был задержан иранскими военными в Ормузском проливе, не выходит на связь. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте шведской грузотранспортной компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, следующее под британским флагом.

По данным судовладельца, танкер был задержан примерно в 16:00 по центральноевропейскому времени (18:00 мск). "В данный момент мы не можем установить связь с судном, которое направляется на север к берегам Ирана", - говорится в тексте.

Отмечается, что на борту находятся 23 моряка. "Сообщений о пострадавших не поступало, обеспечение их (моряков - прим. ТАСС) безопасности остается главным приоритетом как для владельцев, так и для операторов судна", - указали в компании. В ней подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. По данным КСИР, танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Как сообщил телеканал Sky News, МИД и Министерство обороны Соединенного Королевства в срочном порядке проверяют информацию о задержании судна.

О ситуации в Персидском заливе

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.

В четверг Дональд Трамп сообщил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе иранский беспилотник. По словам президента, БПЛА подлетел слишком близко к кораблю, проигнорировав "многочисленные сигналы" американских военных. В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, комментируя высказывания американского лидера, указал, что Тегеран не терял ни одного беспилотного летательного аппарата ни в Ормузском проливе, ни где-либо еще.