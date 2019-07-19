СМИ: в Азербайджане девять человек отравились дымом пиротехники на свадьбе

БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Девять человек отравились в пятницу дымом пиротехники во время свадьбы в одном из домов торжеств в городе Ширван, расположенном в центральной части Азербайджана. Об этом сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство.

"Госпитализированы девять человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил агентству руководитель пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

По данным пресс-службы МЧС Азербайджана, в связи с поступившим в Центр управления в кризисных ситуациях министерства сообщением об отравлении на свадьбе в Ширване нескольких человек на место происшествия направлены специалисты Госслужбы пожарного надзора, химической лаборатории войск гражданской обороны и других соответствующих структур. Ведется расследование.