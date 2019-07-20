На западе Японии объявили максимальный уровень угрозы из-за ливней

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Максимальный уровень угрозы из-за ливневых дождей объявлен в субботу на западе Японии. По сообщениям национального метеорологического управления страны, это касается в первую очередь префектуры Нагасаки.

Рекомендации к эвакуации в этой связи к настоящему времени получили свыше 35 тыс. человек. Местных жителей призывают не дожидаться обязательной эвакуации и добровольно перемещаться в специально организованные эвакуационные центры. По данным японских метеорологов, ливневые дожди могут привести к серьезным оползням и разливам рек в регионе.

В начале этого месяца мощные ливневые дожди обрушились на юго-западные японские острова Кюсю и Сикоку. Тогда из-за непогоды к эвакуации были вынуждены прибегнуть более 1 млн человек.