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Полицейские изъяли 500 литров спирта у жителя Уфы, продававшего его на улице

Мужчина продавал спирт из своего автомобиля, возбуждено уголовное дело

ТАСС, 20 июля. Полицейские Уфы изъяли 500 литров этилового спирта, который местный житель незаконно продавал на улице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу МВД по Республике Башкортостан.

"Полицейские обнаружили в салоне автомобиля 36-летнего мужчины спиртосодержащую продукцию в полиэтиленовых баллонах объемом пять литров. Всего сотрудниками полиции изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 500 литров", - говорится в сообщении.

По данным полиции, уфимец продавал спирт из своего автомобиля на Интернациональной улице без необходимой лицензии. По факту незаконной продажи спиртосодержащей продукции в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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