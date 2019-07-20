Полицейские изъяли 500 литров спирта у жителя Уфы, продававшего его на улице

ТАСС, 20 июля. Полицейские Уфы изъяли 500 литров этилового спирта, который местный житель незаконно продавал на улице. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу МВД по Республике Башкортостан.

"Полицейские обнаружили в салоне автомобиля 36-летнего мужчины спиртосодержащую продукцию в полиэтиленовых баллонах объемом пять литров. Всего сотрудниками полиции изъята спиртосодержащая жидкость общим объемом 500 литров", - говорится в сообщении.

По данным полиции, уфимец продавал спирт из своего автомобиля на Интернациональной улице без необходимой лицензии. По факту незаконной продажи спиртосодержащей продукции в крупном размере возбуждено уголовное дело.