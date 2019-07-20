Подозреваемую в превышении полномочий и.о. главы ростовского УФНС отпустили из СИЗО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд отпустил из-под стражи под домашний арест и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирину Александрову, задержанную по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в силовых структурах региона.

"Отпустили после дачи признательных показаний", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что Александровой избрана новая мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону в мае заключил Александрову под стражу на два месяца. Источник в силовых структурах региона пояснял, что женщину подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога компании "Дис" на 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств. Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов ТАСС не располагает. Адвокат Александровой сообщал ТАСС, что ей инкриминируют статью 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").