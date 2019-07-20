Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

ТАСС, 20 июля. Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На железнодорожном перегоне Собь - Харп (Приуральский район) произошел сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углем", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что к месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Инты и Воркуты.

Из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда №209 Лабытнанги - Москва и №22 Москва - Лабытнанги, поезд Воркута - Лабытнанги отменен. Никто не пострадал.