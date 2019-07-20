Получившего травму на отдыхе в Тунисе жителя ХМАО доставили в Москву

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Житель Советского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сломавший шейный позвонок во время катания на водной горке на острове Джерба в Тунисе, доставлен самолетом в Москву, сообщили ТАСС в субботу в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Югорчанин накануне доставлен в Москву, сейчас находится в отделении нейрореанимации", - уточнили в департаменте.

Пострадавший госпитализирован в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна.

Ранее в соцсетях появилась информация, что туриста Александра Воробьева парализовало после полученной травмы. Друзья и родственники пострадавшего объявили сбор средств на транспортировку мужчины, не дожидаясь помощи от страховой компании. На отдых Воробьев приехал с женой и двумя детьми.