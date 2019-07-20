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СМИ: яхта загорелась в проливе Босфор в Стамбуле

Находившиеся на борту восемь человек не пострадали

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Пожар вспыхнул в субботу на яхте в проливе Босфор в Стамбуле. Как сообщает телеканал HABERTÜRK, находившиеся на борту восемь человек в результате инцидента не пострадали.

По данным телеканала, возгорание произошло в 17:30 (время совпадает с московским) возле района Ускюдар. Расчеты береговой охраны отбуксировали яхту к берегу, чтобы пожарные могли ее потушить. Однако, как видно на кадрах телеканала, судно полностью сгорело.

21 июля в Стамбуле пройдет 31-й ежегодный межконтинентальный заплыв через Босфор. В прошлом году в нем приняли участие более 2,4 тыс. пловцов из 55 стран. Участникам предстоит проплыть 6,5 км от азиатской части Стамбула до европейской.

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