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На северо-востоке Москвы неизвестные украли у мужчины более 4,5 млн рублей

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье УК "Разбой, совершенный организованной группой"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Злоумышленники напали на мужчину на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы и отобрали у него рюкзак, в котором было более 4,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: ул. Академика Королева, д. 4, корп. 2. Двое неизвестных из баллончика с неустановленной жидкостью брызнули в лицо безработному 1984 года рождения и открыто похитили рюкзак, в котором находились 4,85 млн рублей, после чего скрылись", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой").

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