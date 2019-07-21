МЧС устраняет последствия локального паводка после дождей в селе Бурятии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС совместно с коммунальными службами и местными властями ликвидируют последствия локального паводка в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии, где из-за сильных дождей оказались подтоплены 27 домов. В настоящий момент вода остается в четырех частных подворьях, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике Бурятия.

"На данный момент вода ушла и остается в подпольях и приусадебных участках четырех домов, уровень воды продолжает снижаться. Силами администрации муниципального образования проводятся работы по отводу и откачке воды, а также расчистке территорий и просушки жилых домов, запланированы работы по обследованию жилья. На месте работает оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по республике Бурятия, группа республиканского агентства ГО и ЧС и муниципальная комиссия по установлению ущерба", - говорится в сообщении регионального главка.

В ведомстве отмечают, что подтопление произошло из-за быстротечных локальных дождей. Принимаются необходимые меры по ликвидации последствий осадков, в настоящий момент все жители поселка вернулись в дома.

По данным бурятского Гидрометцентра в течение ближайших суток неблагоприятные метеоявления на территории республики не прогнозируются. Местами возможны кратковременные дожди и ливни.