Житель Подмосковья обстрелял соседей из травматического оружия

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина обстрелял соседей из травматического оружия в ходе ссоры в населенном пункте Мартыновское под Москвой, один из пострадавших госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Рано утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о конфликте в населенном пункте Мартыновское Ступинского района. Выяснилось, что в одном из многоквартирных домов мужчина в ходе ссоры открыл огонь по своим соседям. По предварительным данным, он вел огонь из травматического пистолета. Один из пострадавших госпитализирован", - сказали в полиции.

Правонарушитель задержан, по факту его действий начата проверка.