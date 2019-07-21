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Житель Подмосковья обстрелял соседей из травматического оружия

В результате инцидента один человек попал в больницу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мужчина обстрелял соседей из травматического оружия в ходе ссоры в населенном пункте Мартыновское под Москвой, один из пострадавших госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Рано утром в воскресенье в полицию поступило сообщение о конфликте в населенном пункте Мартыновское Ступинского района. Выяснилось, что в одном из многоквартирных домов мужчина в ходе ссоры открыл огонь по своим соседям. По предварительным данным, он вел огонь из травматического пистолета. Один из пострадавших госпитализирован", - сказали в полиции.

Правонарушитель задержан, по факту его действий начата проверка.

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