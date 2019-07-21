СМИ: более 1 тыс. человек борется с лесными пожарами в центральной части Португалии

МАДРИД, 21 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек задействованы в тушении нескольких лесных пожаров в центральной части Португалии. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

По ее информации, из соображений безопасности были эвакуированы жители одной из деревень. К настоящему моменту известно о восьми пострадавших, среди которых семеро пожарных.

Тушение огня осложняется сильными порывами ветра и жаркой погодой, установившиеся в стране. Огонь возник в субботу вечером в районе города Каштелу-Бранку в 225 км к северо-востоку от Лиссабона.

В середине июня 2017 года в центральной части Португалии возник крупный лесной пожар. Тогда сильнее всего пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в Лейрии. В результате пожара погибли 64 человека, еще более 200 пострадали.