Площадь выжженных пожаром в степи под Оренбургом земель достигла 50 тыс. га

ТАСС, 21 июля. Степной пожар выжег 50 тыс. га в Оренбургской области, его тушение осложняется сильной жарой и порывистым ветром, сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС региона. Как пояснили в ведомстве корреспонденту ТАСС, большая часть этой площади уже потушена, несмотря на все сложности.

Сообщение о возгорании сухой травы на территории Новоорского района Оренбургской области поступило в пятницу. В связи с сильным порывистым ветром объявлен пожару был присвоен третий ранг сложности (из четырех возможных). Для проведения авиаразведки и тушения в субботу привлекалась авиация, в том числе вертолет МИ-8 и два борта ИЛ-76.

"В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 50 тыс. га", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС региона. В свою очередь в пресс-службе ведомства корреспонденту ТАСС сказали, что большая часть из этой территории уже потушена, сейчас продолжается тление на площади 25 га.

"Работы по ликвидации природного пожара продолжаются, угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует", - добавили в пресс-службе.

В Минобороны России в свою очередь сообщиил, что ведомство оказывает содействие в тушении крупного степного пожара в районе населенного пункта Закумачное. "Два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) выполнили пять вылетов, сбросив при этом более 200 тонн воды, - отметили в Минобороны. - В настоящий момент пожар локализован".

В Минобороны уточнили, что самолеты Ил-76 оборудованы водосливными авиационными приборами емкостью 42 тонны, экипажи ВТА прошли подготовку по применению тяжелых военно-транспортных самолетов в тушении пожаров.

В новость в 11:22 мск внесены изменения - добавлена информация Минобороны РФ.