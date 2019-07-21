Вода ушла со всех участков в зоне паводка в Пермском крае

ПЕРМЬ, 21 июля. /ТАСС/. Вода ушла со всех подтопленных придомовых территорий в трех муниципальных образованиях Пермского края. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС.

"Все территории муниципальных образований освободились от воды", - сказано в сообщении.

Ранее, по данным МЧС, были подтоплены 94 придомовые территории в Кудымкаре, Кудымкарском и Гайнском районах.

По данным на сайте ведомства, в Гайнском районе остается размытым один участок автомобильной дороги, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта к одному населенному пункту, на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

С 16 июля в Пермском крае из-за ливней повысился уровень воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в пяти районах региона - Бардымском, Кудымкарском, Гайнском, Сивинском и Юрлинском. Из зоны подтопления было эвакуировано почти 170 человек, семь из них доставили в пункты временного размещения, остальные остановились у родственников. Специалисты министерства социального развития проводят оценку ущерба.