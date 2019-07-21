Адвокат: подозреваемая в Грузии в торговле детьми гражданка Украины вновь задержана

ТБИЛИСИ, 21 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии вновь задержали 36-летнюю гражданку Украины Юлию Сусляк, подозреваемую в торговле детьми, которую Тбилисский городской суд выпустил на свободу 19 июля. Об этом в воскресенье заявил адвокат Сусляк Зураб Тодуа в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2".

"По указанию конкретных прокуроров Генеральной прокуратуры Теи Гиоргадзе и Мариам Гогорелиани сотрудники МВД сегодня в 08:30 (07:30 мкс) без всяких правовых оснований похитили Юлию Сусляк. Ее местонахождение до сих пор не известно", - сказал Тодуа.

Адвокат утверждает, что Сусляк задержали, когда она возвращалась на поезде из Баку в Тбилиси. В районе города Гардабани (грузинский край Квемо Картли) правоохранители остановили поезд, в котором находилась Сусляк, силой вывели ее оттуда и увезли в неизвестном направлении.

Причины задержания не известны. В пресс-службе Генпрокуратуры Грузии корреспонденту ТАСС сообщили, что не причастны к задержанию Сусляк, добавив, что ее дело передано украинской стороне и больше не находится под юрисдикцией грузинских правоохранителей.

Впервые Сусляк грузинские полицейские задержали в апреле. Она направлялась из Украины в Грузию через Россию и вызвала подозрение полицейских, сообщив при пересечении грузинской границы, что является матерью всех находившихся с ней десяти детей, тогда как по документам четверо из них родились в 2017 году, а трое - в 2018. Полицейские подозревали, что Сусляк приехала в Грузию для того, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию для продажи. В июне экспертиза доказала, что Сусляк и ее муж действительно являются биологическими родителями детей, некоторые из которых рождены в результате искусственного оплодотворения. Тогда же Генпрокуратура Грузии совместно с МВД приняла решение о передаче украинской стороне детей Сусляк.

Все это время Сусляк находилась в грузинской тюрьме. 19 июля Тбилисский суд закрыл уголовное делопроизводство в отношении Сусляк и выпустил ее на свободу, так как материалы дела были переданы украинской стороне, которая и должна продолжить расследование возможного факта торговли детьми. Сама Сусляк не раз заявляла, что уголовное дело в ее отношении было сфабрикованным.