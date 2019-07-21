В Волгоградской области задержаны двое иностранцев, собиравшихся сбыть 1 кг героина

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Полиция задержала в Волгоградской области двух граждан среднеазиатской республики, которые готовили к продаже почти 1 кг героина, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МВД по региону.

"Задержали двоих граждан одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в сбыте наркотиков. 28-летний и 24-летний подозреваемые были задержаны при силовой поддержке полицейского спецподразделения возле дома в Советском районе, где они арендовали квартиру. В ходе личного досмотра у задержанных изъято 983 грамма приготовленного к сбыту наркотического средства, что является крупным размером", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным экспертизы, вещество является героином. Наркотик привозили из другого региона РФ и планировали сбывать в городах Волгоград и Волжский.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыте наркотических средств"), которая предполагает до 20 лет лишения свободы. По данным пресс-службы, сейчас подозреваемые отбывают административный арест за употребление наркотиков - они были задержаны в состоянии наркотического опьянения. Позже им будет избрана мера пресечения на срок расследования уголовного дела.