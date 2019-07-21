Житель Томска предстанет перед судом за нелегальные производство и продажу медикаментов

ТАСС, 21 июля. Следователи полиции в Томске завершили уголовное дело в отношении местного жителя, который организовал в своей квартире подпольную лабораторию по производству анаболических стероидов и создал интернет-магазин для их сбыта. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд, сообщается в воскресенье на сайте МВД РФ.

"Следственным отделом ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Кировский районный суд города Томска для рассмотрения по существу", - приводятся на сайте слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

В квартире обвиняемого было обнаружено оборудование для производства сильнодействующих препаратов и упаковки для медикаментов. Следствием установлено, что препараты пересылались через транспортную компанию в Москву, а затем в другие регионы России. Вознаграждение обвиняемый получал через платежные системы на виртуальные денежные счета. Мужчине удалось легализовать более 2,2 млн рублей.