Шесть человек пострадали при столкновении такси и легковушки в центре Саратова

САРАТОВ, 21 июля. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате столкновения автомобилей Daewoo и Datsun в воскресенье в Саратове, один из автомобилей являлся такси и перевозил пассажиров, сообщили ТАСС в областной службе спасения.

"На пересечении улиц Провианская и Рабочая в центре Саратова произошло столкновение автомобиля Daewoo и такси Datsun, в результате чего такси опрокинулось. В результате ДТП пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте работают врачи Центра медицины катастроф, спасатели Облспаса, сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.