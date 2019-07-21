Полиция задержала троих подозреваемых в нападении с ножом на школьника в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали троих подозреваемых в нападении с ножом на подростка 2003 года рождения, совершенном в субботу в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"20 июля в Адмиралтейском районе в арке дома по улице Садовой неизвестный несколько раз ударил ножом гражданина 2003 года рождения. Пострадавший с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован. По предварительной информации, трое злоумышленников несколько раз ударили школьника ножом, после чего отобрали телефон", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих неработающих мужчин, которым 37 и 39 лет, и неработающую 32-летнюю женщину. Один из мужчин ранее был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.