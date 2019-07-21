Два альпиниста из Петербурга сорвались при восхождении в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Два альпиниста во время восхождения в Черекском районе Кабардино-Балкарии сорвались и, по предварительным данным, погибли, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

"По предварительной информации, на горе Урал (высота 4,3 тыс. м) сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга в количестве двух человек. Группа зарегистрирована в альплагере "Безенги", - сказали в пресс-службе, добавив, что туристы не подают признаков жизни.

По данным ведомства, на место происшествия выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда из шести человек.