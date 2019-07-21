Пострадавшего под лавиной в Горном Алтае туриста доставили в больницу

БАРНАУЛ, 21 июля. /ТАСС/. Туриста, получившего травму при сходе лавины в районе Северо-Чуйского хребта, а также тело его погибшего коллеги, вывезли на вертолете медицины катастроф Республики Алтай в Горно-Алтайск. Об этом в воскресенье сказали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что два человека из туристической группы попали под лавину на одной из вершин Северо-Чуйского хребта. Один человек погиб, второй получил травмы. Их планировалось вывезти в понедельник вертолетом из Абакана.

"[Пострадавший и тело погибшего] доставлены в Горно-Алтайск на вертолете медицины катастроф Республики Алтай. Борт вылетал сегодня в Усть-Коксинсний район и попутно забрал спасателей с сезонного поста и доставил их месту происшествия. Спасатели погрузили в вертолет пострадавшего, его вещи, сопровождающего и тело погибшего туриста. Пострадавший госпитализирован в республиканскую больницу", - рассказали в пресс-службе.

Остальные члены туристической группы самостоятельно спускаются с вершины. Туристы входили в группу "Романтик" краевого центра отдыха, туризма и краеведения "Алтай" в Барнауле, она была зарегистрирована в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.