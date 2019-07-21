Болельщикам "Спартака" после инцидента в Ростове выпишут штрафы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, в Москве им будут выписаны штрафы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.

"На данный момент задержанных нет. Те, которые из Москвы, еще вчера улетели домой, материалы проверки будут направлены по территориальности, там по ним будут принимать решение", - сказал собеседник агентства, уточнив, что болельщикам "Спартака" будут выписаны штрафы.

Матч второго тура чемпионата России по футболу "Ростов" - "Спартак" (2:2) состоялся на "Ростов-Арене", встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Как сообщали в пресс-службе регионального управления МВД, задержанные правонарушители были привлечены к административной ответственности по статье 20.31 КоАП РФ ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").