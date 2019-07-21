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Bild: полиция арестовала подозреваемого по делу об исчезновении россиянок в Мюнхене

По информации издания, речь идет о супруге 41-летней Марии Г., которая вместе со своей дочерью Татьяной пропала 13 июля
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© Philipp Schulze/dpa via AP

БЕРЛИН, 21 июля. /ТАСС/. Полиция ФРГ арестовала подозреваемого по делу об исчезновении двух россиянок в Мюнхене. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild.

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По данным издания, речь идет о Романе Х. - супруге 41-летней Марии Г., которая вместе со своей дочерью Татьяной пропала 13 июля. В отношении подозреваемого выдан ордер на арест. Задержание прошло в воскресенье вечером. Мужчина является поздним переселенцем в ФРГ. Он и Мария зарегистрировали брак в консульстве РФ в Мюнхене.

По данным полиции Мюнхена, Мария и ее 16-летняя дочь покинули 13 июля в 15:00 мск квартиру по улице Оттобруннерштрассе, чтобы отправиться в торговый центр, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили. Как отметили в полиции, такое поведение "крайне нетипично", поэтому Мария и Татьяна были занесены в список пропавших без вести. На сайте правоохранительных органов опубликовано их фото.

В пятницу полиция сообщила, что не исключает возможности убийства россиянок или совершения в отношении них насильственного преступления. В мюнхенской полиции была создана специальная следственная группа для расследования их исчезновения.

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