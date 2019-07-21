Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 21 июля. /ТАСС/. Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба финской полиции.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье у города Луумяки, уточнили там.

"Автомобиль, в котором находилось четыре человека, направлялся в город Коувола и остановился у обочины так, что частично находился на проезжей части. Трое пассажиров вышли из машины. Водитель остался сидеть внутри. Пассажиры стояли сзади автомобиля или сбоку, когда появившийся сзади грузовик врезался в находившихся на проезжей части, из которых двое - женщина 1979 года рождения и мужчина 1996 года рождения погибли на месте", - говорится в сообщении.

Третий, мужчина 1982 года рождения, добавили в полиции, получил травмы.

"Управлявший грузовиком россиянин 1983 года рождения на текущем этапе подозревается в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности и причинении травм", - указала полиция.

Там добавили, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. "Во время происшествия было темно, поэтому в ходе предварительного следствия пытаются выяснить, была ли у водителя грузовика в принципе возможность увидеть находившихся на дороге людей", - уточнили в ведомстве.