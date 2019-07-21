СМИ: в Гонконге неизвестные избили демонстрантов, 36 человек ранены

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июля. /ТАСС/. Группа людей с палками напала на демонстрантов, возвращавшихся на метро после массовой акции протеста из центра города. Не менее 36 человек ранены, сообщает в ночь на понедельник радиостанция RTHK.

Инцидент произошел на станции Юэн Лун, расположенной в отдаленном спальном районе в материковой части города близ границы с материковым Китаем. Возвращавшихся после демонстрации активистов, одетых в черное, атаковала группа людей в белом с масками на лицах. Среди пострадавших - представители СМИ и депутат Законодательного совета от оппозиционной Демократической партии.

Очевидцы утверждают, что полиция прибыла на место происшествия слишком поздно - лишь спустя два часа после вызова. По некоторым предположениям, в нападении могли быть замешаны члены организованной преступной группировки, имеющие отношение к местным бандам-"триадам". Власти Гонконга решительно осудили данный инцидент, а также радикальные выходки демонстрантов в центре города.

В воскресенье здесь прошла очередная многотысячная антиправительственная акция протеста. Часть радикально настроенных активистов вышла за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стянулась к офису канцелярии центральных властей КНР в этом специальном административном районе. Радикалы стали забрасывать здание яйцами, разрисовывать его стены граффити, испачкали черной краской герб страны. Позже их оттеснила полиция, которая затем применила слезоточивый газ и резиновые пули для "зачистки" района Шэн Ван.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и поставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.