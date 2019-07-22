В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в городе Березовском Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с автобусом Mercedes Benz. В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса и водитель Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.

В автобусе, по данным ведомства, находились 12 человек, а легковая машина после столкновения загорелась.

Пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Березовского.