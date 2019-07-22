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СМИ: в Южной Корее пять человек погибли при ДТП с фургоном

Число жертв может возрасти, так как некоторые из 11 пострадавших находятся в критическом состоянии

ТАСС, 22 июля. По меньшей мере пять человек погибли и еще 11 пострадали в результате ДТП с фургоном в провинции Канвондо в Республике Корея. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

По его данным, фургон перевернулся на дороге в городе Самчхок. Отмечается, что число жертв может возрасти, так как некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По информации полиции, пассажиры фургона, преимущественно пожилые люди, направлялись на посевные работы. Правоохранительные органы начали расследование причин аварии.

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Республика Корея
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