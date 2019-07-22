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В Иркутской области беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой

Еще один человек получил травмы

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Беременная женщина погибла в Иркутской области в ДТП со скорой под управлением пьяного водителя, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"В Качугском районе водитель скорой помощи во время транспортировки беременной пациентки в больницу не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате женщина погибла. Фельдшер получила различные травмы. Предварительно установлено, что мужчина был в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что инцидент произошел 21 июля.

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