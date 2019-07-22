В Хабаровском крае перевернулся катамаран с детьми

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Два человека - мужчина и 8-летний ребенок - пропали в Хабаровском крае, после того как перевернулся катамаран, на котором они сплавлялись по реке Амгунь. Двум детям удалось спастись, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Сообщение об инциденте поступило спасателям 21 июля.

"Незарегистрированная группа туристов совершала сплав по реке Амгунь на двух катамаранах. <...> В пяти километрах от поселка Джамку во время движения одно из плавсредств, на котором находились отец и три ребенка, перевернулось. Двое детей, на которых, по словам очевидцев, находились спасательные жилеты, спасены. В то же время 63-летний мужчина и его восьмилетняя дочь, которые были без спасательных средств, пропали, их судьба до настоящего момента остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Двух спасенных детей очевидцы доставили в пожарную часть поселка Джамку Солнечного района. На место выехал сотрудник отделения Государственной инспекции по маломерным судам по Солнечному району для установления обстоятельств произошедшего. Вместе с волонтерами обследована береговая линия и акватория. К месту происшествия из Комсомольска-на-Амуре направлены четыре спасателя.