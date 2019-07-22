Бывший инкассатор получил девять лет колонии за подготовку покушения на коллег

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Бывший сотрудник астраханского управления инкассации Антон Бердников, который в марте прошлого года намеревался совершить нападение на инкассаторскую машину, похитить не менее 100 млн рублей и убить инкассаторов, приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Приговором Кировского районного суда Астрахани Антону Бердникову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц из корыстных побуждений", "Приготовление к разбойному нападению в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью" и "Покушение на незаконное приобретение огнестрельного оружия", - уточнил Хегай.

По данным следствия, в начале марта 2018 года Бердников, являясь бывшим сотрудником областного управления инкассации, разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлек к осуществлению задуманного своего знакомого. Злоумышленники должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторского автомобиля, напасть на него: убить инкассаторов, после чего похитить не менее 100 млн рублей.

С целью придания видимости совершения данного преступления одним из находившихся в автомобиле инкассаторов Бердников планировал совместно с напарником спрятать тело одного из убитых. Таким образом, согласно плану, подозреваемым в совершении указанного преступления должен был стать пропавший инкассатор. Однако знакомый Бердникова, пообещав оказать содействие, отказался от участия в нападении и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.

Хегай добавил, что во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 тыс. рублей Бердников был задержан сотрудниками полиции.