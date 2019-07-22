Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье

ТАСС, 22 июля. Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.

"Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, Александр Стаценко трагически погиб", - говорится в сообщении.

Из-за возгорания сухой травы на территории Ясненского городского округа в непосредственной близости от села Акжарское создалась угроза распространения огня. На территории района был введен режим ЧС. По данным пресс-службы МЧС, в Акжарском расположено 140 домов, его население - 350 человек, в том числе 86 детей. Позднее спасателям удалось снять угрозу распространения огня на село.