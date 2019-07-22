В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о том, что по адресу: Литовский бульвар, д. 26, двое неизвестных нанесли побои человеку и против его воли посадили в багажник автомобиля Porsche черного цвета", - сказал собеседник агентства.

Злоумышленники были задержаны на ул. Профсоюзной, д. 129а. В багажнике их машины с ушибами лица, головы и правого локтевого сустава был найден и потерпевший, который был доставлен в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору")", - отметил источник.

В пресс-службе главка московской полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемых, но подробностей не сообщили.