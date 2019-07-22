В Торонто закрыли часть пляжей из-за кишечной инфекции

ОТТАВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Торонто (канадская провинция Онтарио) в выходные приняли решение о закрытии части городских пляжей на озере Онтарио из-за резкого распространения в воде энтерогеморрагической кишечной палочки E.coli, появление которой спровоцировала установившаяся в этом районе очень жаркая погода. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News.

Эксперты городской службы здравоохранения пояснили, что во время купания кишечная палочка может попасть с водой в организм человека, кроме того, она может спровоцировать появление кожных заболеваний. Пляжи будут закрыты как минимум до снижения температуры воздуха в городе, где по данным Национального метеобюро в выходные дни столбики термометров поднимались до 34 градусов Цельсия. При этом из-за большой влажности температура воздуха по ощущениям достигала 44 градусов Цельсия.

В конце прошлого года в нескольких провинциях Канады - Квебеке, Нью-Брансуике и Онтарио - была отмечена вспышка кишечной инфекции, в результате чего были госпитализированы десятки человек. Тогда ее возбудителем также стала энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli, обнаруженная в листьях салата латука.

Симптомы болезней, вызываемых E. coli, включают боли в кишечнике и диарею, которая в некоторых случаях может сопровождаться кровотечением или переходить в геморрагический колит. Возможны также лихорадка и рвота. Инкубационный период длится от 3 до 8 дней при средней продолжительности 3-4 дня. Большинство пациентов выздоравливает в течение 10 дней.