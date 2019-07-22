В фонде заявили, что задержанных в Ливии сотрудников организации пытали

"Мы знаем, к сожалению, что не просто условия содержания наших товарищей там печальные. Есть информация, что к ним применяли меры физического воздействия, проще говоря, пытали. Вполне возможно, что это продолжается и сейчас", - сказал Малькевич в ходе пресс-конференции в понедельник.

По его мнению, таким образом из сотрудников фонда "будут пытаться выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ".

"Мы сейчас, обращаясь к мировому сообществу, к властям Ливии, говорим не только о наших сотрудниках. Мы говорим еще о двух моряках, которые три года находятся в ливийском плену. Это Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которые сейчас до сих пор в тюрьме, они тоже узники абсолютно не правовые. Мы требуем отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии", - уточнил глава фонда.

Малькевич 5 июля сообщил о задержании властями Ливии двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али. Он также уточнил, что всего в исследовательской группе было три человека, один уже находится в России. По его словам, двум сотрудникам фонда предъявлено обвинение за якобы вмешательство в выборы, в настоящее время они находятся в тюрьме Майтига в пригороде Триполи. По мнению Малькевича, задержанные сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.