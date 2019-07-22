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В фонде заявили, что задержанных в Ливии сотрудников организации пытали

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, из его сотрудников "будут пытаться выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что задержанные в Ливии российские сотрудники фонда подвергались пыткам в тюрьме.

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"Мы знаем, к сожалению, что не просто условия содержания наших товарищей там печальные. Есть информация, что к ним применяли меры физического воздействия, проще говоря, пытали. Вполне возможно, что это продолжается и сейчас", - сказал Малькевич в ходе пресс-конференции в понедельник.

По его мнению, таким образом из сотрудников фонда "будут пытаться выбить некие показания под камеру, чтобы сложилась понятная картина для западных СМИ".

"Мы сейчас, обращаясь к мировому сообществу, к властям Ливии, говорим не только о наших сотрудниках. Мы говорим еще о двух моряках, которые три года находятся в ливийском плену. Это Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которые сейчас до сих пор в тюрьме, они тоже узники абсолютно не правовые. Мы требуем отпустить всех российских граждан, которые удерживаются незаконно на территории Ливии", - уточнил глава фонда.

Малькевич 5 июля сообщил о задержании властями Ливии двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али. Он также уточнил, что всего в исследовательской группе было три человека, один уже находится в России. По его словам, двум сотрудникам фонда предъявлено обвинение за якобы вмешательство в выборы, в настоящее время они находятся в тюрьме Майтига в пригороде Триполи. По мнению Малькевича, задержанные сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

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