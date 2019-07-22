Режим ЧС введен в Лазовском районе на юге Приморья после ливней

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Режим ЧС муниципального уровня введен в понедельник в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений в результате циклона "Данас", сообщила пресс-служба краевой администрации.

"По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, в ходе дождей наибольшее количество осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров, в селе Барабаш Хасанского района - 113 миллиметров. Больше всего пострадал от ливней Лазовский район. Решением администрации муниципалитета на территории введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в поселке Преображение подтоплено 20 домов и 16 придомовых территорий, здесь работает оценочная комиссия по определению ущерба. Всего в районе в ликвидации последствий ущерба задействовано 89 человек и 38 единиц техники.

"В настоящее время наблюдается спад воды в реках на северо-востоке края. Дорожники работают на других пострадавших от воды участках. По данным синоптиков, незначительные осадки есть в Дальнегорском городском округе и Тернейском районе, дожди меньшей интенсивности продолжатся до 25 июля", - уточняется в сообщении.

"Данас" зародился в начале недели на северо-востоке Тихого океана, быстро набрал силу и двинулся на север, обрушившись на Филиппины, Японию, КНДР. Краевой гидрометцентр прогнозировал, что над Приморьем "Данас" разделится на две части: одна будет смещаться в сторону Хабаровского края, вторая направится вдоль Татарского пролива.