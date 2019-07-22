Полиция Мюнхена пока не обнаружила следов пропавших россиянок

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Мюнхена продолжают поиски двух пропавших россиянок - следов пока не обнаружено. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции представитель полиции Маркус да Глориа Мартинс. Трансляцию вели немецкие телеканалы.

46-летняя Мария Г. и ее 16 летняя дочь пропали 13 июля. Они вышли из дома по улице Оттобруннерштрассе и отправились в торговый центр, расположенный в районе Нойперлах. После этого на контакт с близкими они не выходили.

"У нас нет оснований полагать, что обе гражданки дошли до торгового центра, - сказал представитель полиции. - При этом у нас нет данных ни по их возможному местоположению, ни по местоположению их тел [в случае, если они были убиты]". По его словам, мобильные телефоны пропавших отключены, отследить сигнал не получается.

21 июня был задержан супруг Марии Г. - переселенец из бывшего СССР. 22 июля следственный судья должен принять решение о заключении мужчины под арест по подозрению в убийстве. "При задержании он не оказал противодействия", - отметил представитель полиции. Информация о его возможной причастности к пропаже поступила "из круга семьи", добавил да Глориа Мартинс.

Правоохранительные органы ранее не исключали, что пропавшие были убиты. В полиции была создана специальная следственная группа для расследования их исчезновения.